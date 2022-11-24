苗栗縣政府12月3日舉辦「老適在一起生活節」

苗栗縣政府舉辦社區營造成果展，三義清溪協會共同推銀髮學習課程。（謝明俊攝）

苑裡鎮藺草編織資深老師郭素珍帶領長輩共同投入藺草編織的世界。（謝明俊攝）

李如意及五谷文化村創作的童書繪本。（謝明俊攝）

巫婆戲劇魔法故事屋演出精彩故事。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌24日主持老適在一起生活節啟動記者會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市河背農庄庄主劉明芳將老家打造成客庄農家生活最佳體驗基地。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌注重長輩照護，特別責成各局處全力營造長輩照護友善環境，縣府文觀局推動社區營造，更將長者照護列入社區最重要的工作之一，經過多年經營，文觀局將在12月3日在苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」苗栗縣長徐耀昌希望藉此讓更多社區看到營造成果，達成良性交流，擴大社區照護長輩能量。

文觀局舉推動社區營造及村落文化發展計畫，累積了許多社區計畫執行和課程、活動辦理的豐碩成果，縣府團隊將與公所、社區、青年、產業等各界夥伴們，藉由苗栗縣社區營造成果展「老適在一起生活節」，來展現苗栗縣社區營造的活力與深度。

這次活動將於12月3日上午10時在苗栗特色館登場，苗栗縣今年社造點補助頭份市公所、三義鄉公所，以及頭份市上興社區發展協會、苑裡鎮出水社區發展協會、苗栗縣後龍灣發展協會、苗栗縣在地文化推廣協會、竹南鎮塭內社區發展協會、後龍鎮海埔社區發展協會、中華牧羊人青少年關懷協會、獅潭鄉新豐社區發展協會、頭份市上埔社區發展協會、苗栗縣三義青溪協會、卓蘭鎮坪林社區發展協會等社區團隊，以及苗栗縣村落藝文向下扎根計畫、苗栗縣舊城百業新事業計畫等青年團隊，總計有2個公所、11個社區團隊共同參與計畫執行，更與8個青年團隊合作，讓社區資源、產業特色、職人理念，透過多元的管道被看見，加以創新並傳承推廣。

這次成果展規劃多元且豐富的體驗活動，其中結合本案子計畫之一的「說書人培訓」，由巫婆戲劇魔法故事屋團長巫素琪領軍，帶來「社區繪本說故事」，將選取近三年內由青年精心創作、策劃製作完成的社區繪本，以戲劇、人與偶的對話等方式精彩演繹故事內容，分享家鄉美麗風采的大小事。

草地市集更邀集30家的業者、社區齊聚一堂，將農創、傳統工藝新風貌、銀髮體驗等多元型態呈現於苗栗特色館園區，另為凸顯社區關懷，邀請警察局與消防局合作辦理高齡反詐騙、防災相關治政令宣導暨有獎徵答，歡迎民眾踴躍參加，一同感受社區特色並一起成為社區安全防護網。

成果展當日，除了有精彩的假日藝文展演之外，也延續辦理去年大受好評的在地產業活動「福氣安康擠福菜」，藉由動手參與，感受客庄獨有的好味緒，並集結社區的特色體驗活動，開放民眾參與，相關活動均為免費參加，採現場報名。「福氣安康擠福菜」限量500份，每人限參加1次。

「特色產業DIY活動」共4場次，每場次限額15名，共有TaoYao coffee陶搖．咖啡／陶藝品咖啡（上午11時）、增廣的夢想窩／多肉種植組盆（下午1時）、541的手作遊樂場／聖誕苔球（下午2時）、築器／療癒小陶偶（下午3時）。

「社區繪本說故事」戲劇呈現共3場次：1.《崎頂隧道神秘事件》上午11時至下午11時30分。2.《泥土大變身》下午2時至下午2時30分。3.《可是我要去》下午2時30分至下午3時。

文化觀光局長林彥甫表示，「老適在一起生活節」是傳達的一個精神，希望我們的社區是適合長者生活、青年返鄉的良好環境。經過一年的參與學習，透過公所、社區、青年、產業等各單位的共同努力，期勉照顧縣民銀髮健康的同時，接軌新一代青年，創造共榮共好的產業及生活品質。