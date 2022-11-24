苗栗縣政府12月3日舉辦「老適在一起生活節」

苗栗縣長徐耀昌注重長輩照護，特別責成各局處全力營造長輩照護友善環境，縣府文觀局推動社區營造，更將長者照護列入社區最重要的工作之一，經過多年經營，文觀局將在12月3日在苗栗特色館舉辦「老適在一起生活節」苗栗縣長徐耀昌希望藉此讓更多社區看到營造成果，達成良性交流，擴大社區照護長輩能量。
文觀局舉推動社區營造及村落文化發展計畫，累積了許多社區計畫執行和課程、活動辦理的豐碩成果，縣府團隊將與公所、社區、青年、產業等各界夥伴們，藉由苗栗縣社區營造成果展「老適在一起生活節」，來展現苗栗縣社區營造的活力與深度。
這次活動將於12月3日上午10時在苗栗特色館登場，苗栗縣今年社造點補助頭份市公所、三義鄉公所，以及頭份市上興社區發展協會、苑裡鎮出水社區發展協會、苗栗縣後龍灣發展協會、苗栗縣在地文化推廣協會、竹南鎮塭內社區發展協會、後龍鎮海埔社區發展協會、中華牧羊人青少年關懷協會、獅潭鄉新豐社區發展協會、頭份市上埔社區發展協會、苗栗縣三義青溪協會、卓蘭鎮坪林社區發展協會等社區團隊，以及苗栗縣村落藝文向下扎根計畫、苗栗縣舊城百業新事業計畫等青年團隊，總計有2個公所、11個社區團隊共同參與計畫執行，更與8個青年團隊合作，讓社區資源、產業特色、職人理念，透過多元的管道被看見，加以創新並傳承推廣。
這次成果展規劃多元且豐富的體驗活動，其中結合本案子計畫之一的「說書人培訓」，由巫婆戲劇魔法故事屋團長巫素琪領軍，帶來「社區繪本說故事」，將選取近三年內由青年精心創作、策劃製作完成的社區繪本，以戲劇、人與偶的對話等方式精彩演繹故事內容，分享家鄉美麗風采的大小事。
草地市集更邀集30家的業者、社區齊聚一堂，將農創、傳統工藝新風貌、銀髮體驗等多元型態呈現於苗栗特色館園區，另為凸顯社區關懷，邀請警察局與消防局合作辦理高齡反詐騙、防災相關治政令宣導暨有獎徵答，歡迎民眾踴躍參加，一同感受社區特色並一起成為社區安全防護網。
成果展當日，除了有精彩的假日藝文展演之外，也延續辦理去年大受好評的在地產業活動「福氣安康擠福菜」，藉由動手參與，感受客庄獨有的好味緒，並集結社區的特色體驗活動，開放民眾參與，相關活動均為免費參加，採現場報名。「福氣安康擠福菜」限量500份，每人限參加1次。
「特色產業DIY活動」共4場次，每場次限額15名，共有TaoYao coffee陶搖．咖啡／陶藝品咖啡（上午11時）、增廣的夢想窩／多肉種植組盆（下午1時）、541的手作遊樂場／聖誕苔球（下午2時）、築器／療癒小陶偶（下午3時）。
「社區繪本說故事」戲劇呈現共3場次：1.《崎頂隧道神秘事件》上午11時至下午11時30分。2.《泥土大變身》下午2時至下午2時30分。3.《可是我要去》下午2時30分至下午3時。
文化觀光局長林彥甫表示，「老適在一起生活節」是傳達的一個精神，希望我們的社區是適合長者生活、青年返鄉的良好環境。經過一年的參與學習，透過公所、社區、青年、產業等各單位的共同努力，期勉照顧縣民銀髮健康的同時，接軌新一代青年，創造共榮共好的產業及生活品質。
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