大S因控訴前夫汪小菲積欠五百萬贍養費，整件事鬧得沸沸揚揚，而這把火不免燒到大S現任老公具俊曄身上，大陸網上日前瘋傳具俊曄在韓參加實境秀中與母親暗示曖昧對象曾結過一次婚，但完整影片曝光後卻狠狠打臉這些網友們。

近日大陸瘋傳具俊曄2018年在韓國參加戀愛實境節目《戀愛的滋味》的片段，影片中具俊曄向母親暗示曖昧對象曾經結過一次婚，另外也提及前夫等字眼，就連具俊曄同年來台的貼文也被挖出，因此遭大陸網友質疑兩人早已在離婚前在一起。

大陸網友瘋傳具俊曄節目片段。（圖／截圖自微博）

不過，隨即有網友翻出該節目完整片段，節目中具俊曄所指女孩並非大S，而是在節目中與他相親的一位做麵包的韓國女生，結過一次婚，當中具俊曄母親貼文對方曾結婚臉色驟變，更驚訝說道「什麼！？」但當具俊曄將那位女生的照片給母親看過後，直呼「長的還挺可愛的」。

事實上，除過去片段被挖出外，許多大陸網友更直接用中、日、韓、英文四國語言在具俊曄IG中留言「不行啊！光頭哥，怎麼連電費都交不起？還得前夫哥出電費」、「把電費交一下順便換個床墊行嗎」。