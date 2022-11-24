民眾熱情提供老照片，促成「嘉義人．嘉義事在地故事微型展」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化局代理局長葉國樑頒發感謝狀感謝提供老照片的民眾。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市文化局即日起在世賢圖書館舉辦「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」，內容有155件老照片，以及探索嘉義市木都文化的10項主題故事展，展期至12月31日止；1張老照片牽起2家人的故事，也讓嘉義市的城市故事超展開。

市府文化局與雲林科技大學合作辦理「嘉義人‧嘉義事在地資料徵集計畫」，向大眾徵集1980年代以前嘉義具代表性或歷史文化意義的老照片、檔案文獻等，共蒐集341件，選出155件，稿件從1920年代至1970年代，跨越50個年代。

這次「嘉義人‧嘉義事在地故事微型展」有兩個部分，一是老照片復刻展，有日治時期、民國早年的人物照、團體照、早期社會生態與往日常民生活文化，舉如馬戲團表演、嘉義中山堂服裝走秀、厚生劇團於嘉義座演出防諜劇、廟會遶境、一銀仙草阿伯、國際大戲院海報、嘉義紡織染整廠出品海報、候選人傳單。

二是認識嘉義市木都文化本質，探索製材與林業對地方發展，有製材業、阿里山林鐵、製材聚落、舊屋力、老醫館、宗教信仰、農林教育、木雕工藝、木業生活、地景與觀光等10項主題。

文化局代理局長葉國樑表示，感謝很多民眾熱情提供稿件，將照片授權提供圖書館數位典藏使用，如馬女士捐贈1940年代醫用顯微鏡1台、陳先生捐贈1960年代〈嘉農亭〉等7張照片原件，讓大家有機會看見舊時生活影像。

書法家盧銘琪老師與馬小姐素不相識，卻都提供〈台灣省立嘉義醫院成立10周年紀念〉攝於1955年11月，2人的父親分別任職嘉義醫院心臟科醫生、外科醫生，2位醫生同框在老照片中，拍下這照片67年後，2家後人在圖書館相遇，說起點點滴滴的回憶如遇故知。