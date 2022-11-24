拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)今年七月才和班艾佛列克（Ben Affleck）完婚，這對再度重逢的戀人愛得相當火熱，時不時都能看到他們甜蜜放閃，豈料，翹臀珍近日將所有IG的貼文刪除，連同前幾天與小班的甜蜜生活短片也是，個人照片也一片黑，粉絲驚愕不已，直呼「有大事要發生了！」

珍妮佛羅培茲擁有約3.5億粉絲，其中IG粉絲約2.2億佔最多數，同時她也擁有facebook、TikTok、Twitter等社群帳號，個性大方又熱情的她，經常分享自己的個人品牌JLoBeauty的使用心得、保養與彩妝技巧，以及跟班艾佛列克的甜蜜居家照片，不過就在昨日，她無預警清空所有IG的貼文，讓粉絲驚訝 擔心不已。

珍妮佛羅培茲的IG一片空白。(圖/珍妮佛羅培茲 IG)

外媒推測，通常名人將社群網站的內容清空，代表將有重大事情發生，是發表重要聲明的前奏，而這周五是珍妮佛羅培茲的個人專輯《This Is Me...Then》發行20周年，當時她將這張專輯獻給當時交往的男友班艾佛列克，後來兩人分手、20年後上演世紀大復合，並走入婚姻。外界普遍認為，翹臀珍此時刪除所有IG貼文，很可能是和專輯20周年慶有關。