桃園在地聯盟與台灣健康空氣行動聯盟21日邀桃園4位市長候選人簽署氣候與空汙治理承諾書，今公布簽署結果，民眾黨桃園市長候選人賴香伶與無黨籍桃園市長候選人鄭寶清當場簽署，國民黨桃園市長候選人張善政修改內容後簽署，僅民進黨桃園市長候選人鄭運鵬已讀不回，先前送守護藻礁承諾書也石沉大海，顯見對守護環境的無感與包庇，令人失望，因此將其列為唯一不推薦候選人。

國民黨桃園市長候選人張善政修改內容後，已簽署氣候與空汙治理承諾書。（桃園在地聯盟提供／蔡明亘桃園傳真）

承諾書提出3點，包括桃園市中期減碳目標從目前2030年的40％提高至50％；接著是2025年無煤桃園目標，承諾桃園11座燃煤汽電共生機組3年內脫煤轉型為無化石燃料電力，此2025年無煤期程表應囊括每年具體減煤量的逐年脫煤路徑；積極推動中油三接2035至2040年期間退場機制，要求中央檢討三接替代方案，落實氣候變遷溫減期程的能源轉型。

民團表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬對氣候與空汙治理承諾書已讀不回，列為今年桃園市長選舉唯一不推薦候選人。（桃園在地聯盟提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園在地聯盟指出，21日拜訪4位候選人與其團隊，賴香伶和鄭寶清現場簽署，張善政與鄭運鵬則由團隊接見，當時提醒昨午12時截止。事後，張善政團隊積極與他們交換意見，修改內容後回傳，但鄭運鵬團隊截至昨早9時許，他們再次提醒窗口仍已讀不回、理都不理，令人感到遺憾。

民眾黨桃園市長候選人賴香伶21日當天現場就簽署氣候與空汙治理承諾書。（桃園在地聯盟提供／蔡明亘桃園傳真）

聯盟表示，賴香伶具體提出當選後將成立市長層級的脫煤減煤對策辦公室，展現優先汰煤、為市民健康治理雄心；張善政加碼承諾，桃園要申請加入國際脫煤者聯盟，將成繼新北、台中與高雄後，台灣以次國家政府參加脫煤者聯盟的第4個六都城市，有助提升國際能見度。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清21日當天就簽署氣候與空汙治理承諾書（桃園在地聯盟提供／蔡明亘桃園傳真）

聯盟提到，除鄭運鵬外3位候選人皆宣告承諾無煤桃園的城市氣候空汙治理願景，積極推動2035至2040年三接退場機制，值得期待和未來進一步監督。不過，張善政承諾2030年前無煤桃園，與目前市府期程相同，企圖心稍嫌不足。

聯盟指出，鄭運鵬在發言人接見拜會後，完全沒回應，形同已讀不回，漠視民團期待，令人訝異不解與遺憾。桃市府環保局自承桃園為電力業以外之工業鍋爐燃煤用量居全國之冠，今年4月宣示2030汽電共生汰煤轉型，民團肯定鄭文燦執政最後1年，不忘燃煤鍋爐肆虐鄉親鄰里是地方之痛。

聯盟說明，煤是萬毒之首，多種重金屬排放是致癌殺手、暖化原兇，質疑鄭運鵬缺乏遠見、魄力與決心，無意超越鄭文燦治理政策？無視全台最年輕城市的孩童健康，無心實踐無煤城市願景？且減煤是民進黨中央執政能源轉型目標，若最高碳排係數的桃園燃煤工業鍋爐和燃煤汽電共生沒汰煤期程承諾，若2030年無法減碳45至50％，2050年台灣凈零排放的氣候目標又要如何達成？

桃園是北台灣第一碳都，聯盟也說，鄭運鵬身為民進黨候選人，若迴避2030年中期減碳目標、無煤期程承諾，若無法順應2035至2040年脫氣的全球趨勢，若無法支持三接提前退場，沒魄力給大潭藻礁永續活路，何德能擔任2023至2026年桃園的氣候市長？

聯盟感嘆，鄭運鵬從去年公投揶揄「踩藻礁」，先前送守護大潭藻礁到其競總也石沉大海，如今又漠視氣候與空汙治理承諾書，顯見其對環境守護的無感與包庇，在氣候與空汙治理缺乏擔當和遠見，屢屢讓民團失望與痛心，因此將其列為今年市長選舉「唯一不推薦的候選人」。