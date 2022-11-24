全球股市11月以來翻多，台股重返半年線之上，主動式操作的台股基金也一吐怨氣，近一個月有逾六成打敗大盤，其中更有十多檔漲幅超過兩成，表現亮眼。投信法人表示，台股歷經下半年來的大幅度修正調整，已逐步反映升息因素及經濟溫和衰退之風險，隨通膨降溫，將驅使聯準會放慢升息速度，加上台股企業基本面不差，建議中長線資金可開始逢低布局。

理柏資訊統計(截至2022/11/23)，加權股價指數近一個月漲幅13.96%，主動式操作的台股基金表現更勝一籌，包括上櫃股票型、科技類、中小型及一般股票型等主要基金類型，漲幅介於14%~16%皆優於大盤。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股目前處於空頭修正尾聲到下波多頭的過渡期，預估未來半年在通膨降溫、聯準會升息近尾聲並可能轉鴿的情況下，後續若電子業庫存調整接近尾聲、景氣落底好轉的預期，將有助台股回升。

在台股基本面部分，日前上市櫃第三季財報公布，稅後純益約1.14兆元、季增4.2％，雖低於今年第一季及去年同期，不過仍是歷史第三高，累計前三季獲利達3.39兆元，較去年成長並改寫同期新高。

復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，台股近期投資情緒轉佳吸引資金回流，操作策略上，因應市場仍有不確定性因素干擾，布局建議均衡配置，嚴選大型產業權值股、穩健高股息股、成長價值股等三大區塊產業績優個股，以因應類股輪動及市場消息面變化引起的盤勢變動。