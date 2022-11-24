康舒科技(6282)子公司台康日能宣布與第一銀行正式簽署再生能源購電契約，預計3年(2023至2025年)總轉供綠電量最高為1290萬度，提供第一銀行總行大樓及資訊大樓使用。

第一銀行長期致力推動建物綠化政策，同時也積極響應政府推廣綠色能源政策，打造低碳城市目標，除由自身做起外，也推出綠色融資貸款專案來幫助更多企業低碳轉型，自2021年起率先推動國內17家營業單位逐步使用綠電。

康舒科技近年來深耕於綠電，除穩固太陽能光電產業，也提前佈局開拓其他再生能源發展，短短幾年成為台灣服務產業綠電提供業者，此次與第一銀行簽署再生能源購電契約，預計2023年起，第一銀行總行及資訊大樓將開始使用綠電，以逐年提升再生能源的使用比例。

康舒表示，今(2022年)年是康舒科技綠電轉供元年，年初轉供綠電的第一家業者就是銀行，6月跨入紡織業，轉供德國不織布百年大廠科德寶200萬度綠電，8月跨入物管領域，初期轉供世貿中心國貿大樓300萬度綠電，後續將依租戶需求逐年調整，10月進入科技產業，轉供2140萬度綠電予緯穎科技(6669)；11月再增金融業客戶，預計3年最高轉供1290萬度綠電予第一銀行，總計康舒綠電轉供量逾3.6億度，是目前台灣服務產業類別最廣的綠電提供業者。

康舒科技自有案場能穩定提供客戶所需的綠色能源，開拓多元再生能源的目標，康舒表示，針對客戶需求，不只協助規劃完整的流程方案，同時也提供客戶專業的綠能發展建議，未來將推出更多元化、更具彈性的綠電銷售方式，以滿足客戶的多種需求。