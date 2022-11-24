大陸昨（23）日單日新增本土感染突破3萬例，創下自疫情開始以來的史上新高紀錄。《中國新聞周刊》引述公衛專家表示，就目前全大陸疫情來看，未來半個月會是一個疫情高位平台期。

大陸官方11日發布二十條防疫優化措施，此後多地積極跟進，但由於疫情趨勢嚴峻，各地防疫措施隨之收緊。

《中國新聞周刊》報導，一位匿名的病毒學家表示，「具體到某些防疫細則，全國不可能實現完全統一化，要根據當地情況因地制宜防疫。」他說，二十條的推出是想實現精準防疫和常態防疫，但全大陸的疫情狀況千變萬化，想通過二十條就將所有事情都囊括其中，不太現實。

另一位匿名的公衛專家則指出，「這些防疫措施的機動調整，算是各地的一種摸索，需要一個過程」，就目前全大陸疫情來看，從這個月10號開始，到下個月10號左右，會是一個疫情高位平台期。

大陸一名流行病學專家向《中國新聞周刊》表示，各地其實一直在優化防疫措施，一些地方比較好的措施要盡快和其他城市實行交流共享，比如廣州、北京的疫情，感染人數增長快，可以注意到，這些城市的流行病學調查資訊已經簡化。