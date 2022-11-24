依工會法規定，要有30名勞工連署才能成立企業工會，但據主計總處2016年工業及服務業普查統計，台灣有98％的企業僱用員工數不到30人，卻僱用全台343萬餘名勞工，工鬥認為，如韓國、日本、中國大陸等籌組工會門檻都較台灣來的低，這無非剝奪這些勞工籌組工會的權利，呼籲應把門檻下修為10人。

工鬥今天提及，2016年總統蔡英文曾經向工鬥團體承諾「降低工會組織門檻」，並在政見網站上指出「要逐漸提高工會的涵蓋率，修改工會法減少不合時宜的限制，促進工會組織真正的自由化」，但工鬥成員、雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤表示，至今仍未完成，擔心恐會跳票。

全國環保公務機關總工會理事長蘇家源說，台灣要求工會要30人以上連署才能籌組，但鄰近的韓國、日本、香港或中國大陸都較台灣門檻低，甚至只要2人就能組工會，以各地清潔隊員為例，部分鄉鎮市公所清潔隊員人數往往不滿30人，工會籌組困難。

「選前勞工心最軟，選後財團成最愛」，桃園市產業總工會理事長朱梅雪表示，不當勞動裁決除斥期僅有90天，相較於日本的1年差距甚多，完完全全是放任資方打壓勞方。

目前在立法院已有立委提出工會法修正草案，包括直接下修門檻，也有依事業單位人數多寡，訂不同門檻等，勞動部官員表示，目前工會籌組前、籌組中，勞動部都提供相關的獎金補助，至於工會門檻下修仍持續聆聽社會各界意見。

至於除斥期間過短，勞動部官員說，因相關法令規定，提出裁決時相關的民事訴訟會停止進行，而民事訴訟較裁決更有強制性，擔心影響勞工權益，且裁決進行時也有許多證人表示「忘記發生的事情」，會做衡平性的考量。