民進黨台北市長候選人陳時中昨指，他的IG近期出現大量重複的簡體字留言，其競選團隊發言人林楚茵表示，不能讓2018年的認知混淆戰再一次發生在2022，要讓境外勢力沒辦法得逞。對此，國民黨台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱諷刺表示，要民進黨、陳時中務必嚴查，且首要之務就要先查林楚茵，「因為林楚茵委員，是第一個在國會殿堂上，公然使用愛奇藝的政治人物」。

針對陳時中IG出現簡體字留言，高揚凱昨(23)日在臉書指出，支持陳時中提告這些假帳號，一定要揪出幕後藏鏡人，不管選舉結果如何，都必須要這樣做。高揚凱也諷刺表示，以民進黨龐大的網軍系統，竟連幾個假帳號都無法應對。

此外，高揚凱建議陳時中競選辦公室，一定要聯合數位發展部的唐鳳部長出來協助調查，且首要之務就要先查林楚茵，因為林楚茵是第一個在國會殿堂上，公然使用愛奇藝的政治人物。高揚凱諷刺表示，公然在國會殿堂上，使用愛奇藝，這個舉動，不僅有滿滿的中共同路人氣味，還有破壞立法院形象的用意。

高揚凱說民進黨、陳時中務必嚴查，不要只是放消息，實際不作為，讓這些外力干擾選舉，「務必要嚴查到底，一定要讓境外勢力無所遁形」。