下班注意了！氣象局下午發布北北基、中投、花蓮6縣市大雨特報，受東北季風及華南雲雨區東移影響，今（24日）基隆北海岸及台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意。
氣象局表示，今、明兩天（24、25日）水氣持續偏多，各地都有降雨機會，其中中部以北及東北部降雨較為持續，有較大雨勢發生的機率，花東地區也有局部降雨，南部地區降雨則較為零星。
溫度方面，各地早晚低溫大約20至22度，而中部以北及宜花高溫只有22至25度，整天感受濕涼，南部及台東則可以到27至30度，南北溫差稍大。
氣象局表示，周六（26日）投票日東北季風仍影響，但水氣逐漸減少，北部及東半部地區仍有短暫雨，而其他地區為零星短暫雨後多雲。周日至下周二（27日至29日）轉晴後，下周三（30日）另一東北季風增強，以及入冬最強冷空氣報到，北台灣氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。
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