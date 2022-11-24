北市20處路口多功能科技執法設備，將針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」、「轉彎未依規定行駛」等違規項目偵測取締。（台北市警局提供／張芷瑜台北傳真）

保障用路安全，北市於20處易肇事路口，增設科技執法設備，今年12月1日將正式啟用，其中，市民大道與承德路口等13處，若車輛不停讓行人將被取締，北市警局呼籲，駕駛人行經路口應減速慢行，並停讓行人先行，維護交通安全。

台北市警局指出，今年1月3日起於鄭州路、西寧北路口啟用首處「路口多功能科技執法設備」，統計迄10月止，月平均交通事故與前3年月平均比較，下降約3成，防制成效顯著，今年再篩選出20 處易肇事路口，增設科技執法設備。

台北市警局也說，20處路口多功能科技執法設備將針對「車輛不停讓行人」、「闖紅燈」、「轉彎未依規定行駛」等違規項目偵測取締，採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警確認違規事實後製單舉發，除減輕員警負擔，也可避免執法爭議。

台北市警局說明，20處路口分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口、信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段口。