臧芮軒及劉育仁日前上TVBS《食尚玩家 瘋狂總部》，宣傳12月將上檔的《加油喜事》，2人平時就是《食尚玩家》的忠實觀眾，臧芮軒表示來錄影像「圓夢」，「從高中開始就看《食尚》，是骨灰粉，所以長大後立志要當個『行腳主持人』，算是影響非常深。」而劉育仁則說看到喜歡的餐廳就會筆記起來，當作私房景點。

主持人李易、林莎跟大文3人來到板橋一間泰式餐廳，開門就看到臧芮軒及劉育仁準備好一桌美食，邀請他們大快朵頤。李易看到臧芮軒脫口而出說：「臧芮軒是我前女友啊。」現場一陣驚呼後，臧芮軒連忙解釋：「月姊月姊，妳不要誤會，我們真的只是朋友。」

李易笑說其實跟臧芮軒淵源很深，是「前公司的女生朋友」，兩人相識很久了，大家聽了才鬆一口氣。李易特別介紹臧芮軒其實是「美食公主」，家裡開露營場地，大推臧爸爸的烤雞超好吃。

臧芮軒在《加油喜事》飾演專攻咖啡領域的咖啡小農，私下也是個咖啡愛好者，雖然平常不會跟風排隊吃美食，但卻曾經在拍戲休息時間，開了45分鐘的山路只為了喝一杯咖啡，才心滿意足的回去拍戲。臧芮軒說：「我就是可以為咖啡這樣瘋狂，跟劇中的角色根本完全吻合。」

劉育仁跟臧芮軒在劇中兩人都是「咖啡」狂熱份子，兩人在戲裡、戲外都愛鬥嘴，劉育仁爆料說：「臧芮軒在劇組就是個『小鳥胃』，每次她的便當都有半盒在我的碗裡。」臧芮軒也反擊：「我們一起拍戲的時間比較多啊！而且你都坐我旁邊，不能浪費食物，只能給你吃。」