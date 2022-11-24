民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室今舉辦選前之夜活動說明記者會，發言人李坤城批，新北市副市長陳純敬暗示活動結束後，藍綠選民可能引發衝突，這是相當不智的言論，因為場地經過合法申請，距離侯友宜的選前之夜有300公尺，既然市府核准代表在距離或維安上都沒有問題，希望侯陣營勿製造不必要的恐慌。

李坤城說，選前之夜分別在三重向日葵廣場及板橋區區運路與新府路舉辦，三重場包括行政院長蘇貞昌、民進黨前主席卓榮泰，以及立法委員余天、林淑芬等貴賓出席；而在板橋區區運路、新府路的選前造勢晚會，也邀請到總統蔡英文、副總統賴清德，包括趕場的行政院長蘇貞昌、卓榮泰，以及前文化部長鄭麗君都會到場助講。

他相信選民非常有智慧，民主態度非常成熟，選民也都會和平參與選前之夜活動，希望侯陣營不必製造不必要的恐慌，過去在國民黨威權統治時期，時常有人刻意「打人喊救人」企圖製造恐慌，想藉此降低民眾參與意願，呼籲支持者踴躍參加。

他也拜託支持者為三大信念站出來，第一、要「捍衛民主價值」，選擇的市長應該是追求民主、挑戰權威，不是威權體制惡法亦法的威權市長。第二、要「支持有遠見願景政治家」，而不是只會「朱歸侯隨」講不出重大政策的市長。第三、「追求真相」，要選擇追求真相而不是掩蓋、漠視真相的市長。他也相信市民絕對有足夠的智慧能夠判斷，做出正確的選擇。

另嚴防選前三大奧步，包括「抹黑造謠，立刻反擊」、「賄選買票，馬上檢舉」、「錯假訊息，嚴正駁斥」。

最後他也以世界盃足球賽為例呼籲，世足賽有沙烏地阿拉伯贏阿根廷與日本贏過德國，跌破大家眼鏡的結局，「球是圓的，票開出來才是真的」！站出來表達支持才不會發生立法院長游錫堃的遺憾。