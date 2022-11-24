受疫情影響，台東森林公園遊客量減少，但是生態更豐富。（莊哲權攝）

台東森林公園採收費入園，過去每年平均收入1000萬元以上，近兩年疫情影響，入園人數減少，去年只有700多萬元，但是也因為遊客減少，公園裡的生態恢復良好，園區內可見到保育類的黃鸝、領角鴞、環頸雉等等，縣府農業處建議遊客遊園時，可以順道探索公園裡多元的生態。

日前台東森林公園1隻領角鴞疑似追捕獵物時，腳遭蔓藤纏住，掙扎哀鳴時被工作人員救出後野放，領角鴞可愛的萌樣，在網路引發熱議，也讓森林公園豐富的生態再度被關注；另外還有育雛的黃鸝夫妻護幼子心切，疑似聯手把圖謀不軌的鳳頭蒼鷹逼落水池，民眾說，原來森林公園的生態這麼熱鬧。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東森林公園占地280公頃，裡面有3座人工湖，風景秀麗，2018年開始針對外縣市遊客收費，全票是30元，以往每年都有逾1000萬元的門票收入，近兩年來受疫情影響，入園人數減少，去年只有700多萬元，不過今年下半年，疫情逐漸趨緩，遊客數又有回溫現象。

許家豪指出，近兩年因為遊客量減少，園區內的動植物得以休養生息，生態變得更豐富多樣，除了常見的留鳥像環頸雉、黃鸝、翠鳥、花嘴鴨以外，也有部分雁鴨科的冬候鳥進駐，今年春天甚至有罕見的地啄木、戴勝棲息，引發愛鳥人士搶拍。

許家豪指出，森林公園的生態目前恢復得還不錯，遊客遊園之餘，也可以靜下心來探索公園裡多元又饒富趣味的生態，由於公園面積廣闊，目前還不考慮人流管制，但要呼籲入園的民眾欣賞生態就好，不要打擾動物和鳥類。