新竹市前市長林智堅台大論文風波餘波盪漾。國安局局長陳明通被爆料，在指導林論文前後，收受企業高達400萬元捐款，質疑兩者有關聯，陳明通則透過律師否認與林智堅有關，並將對爆料鄉民提起訴訟。台北市議員王鴻薇今（24）日開嗆「陳明通有種告王鴻薇」，並要求陳交代「好幾個百萬資金」的來源和流向。此說法引熱議，大批網友則對王提出的質疑非常贊同。

王鴻薇今日在臉書發文痛批，陳明通昨天被揭露陳榮泉捐款四百萬給他，質疑是否有買官、跟林智堅有無關係，沒想到陳不但不正面回應，反而要律師對她以外的爆料鄉民提起訴訟，怎麼不對著她來？只會欺負一般鄉民，算什麼國安局長？

王鴻薇提出4個問題，要求陳明通直接回答，這筆錢是買官？買學位？還是贊助研究？研究支出為何？400萬剩下去了哪裡？

1、 林智堅台大論文開始寫作（抄襲）到口試完成期間發生這兩筆捐款，而余政煌計畫口試2016/03/22通過，陳榮泉就2016/3/23隔天捐款兩百萬，請問陳明通在學倫會報告時，有無主動報告這筆時間點這麼巧合的資金，並說明有沒有關聯？還是陳明通覺得這件事不重要，不需要說明？

2、 這筆捐款在台大會計項目都還沒出來，就指名捐給「陳明通－兩岸談判研究團隊」專用，連研究項目都還沒明確開始就急著給錢，陳榮泉是為了研究贊助給的嗎？而且經過媒體人 張禹宣證實，唯一在網路上查到的一筆花費，卻是在捐款同年六月以勞務方式，發包給特定民調公司，到底這筆錢拿去做什麼？

3、 如果真的是贊助研究，絕對可以光明正大，為何陳榮泉、新竹物流都要以台大之友的方式，匿名捐贈，捐完這筆錢後，陳榮泉就從新竹物流營運長高升成為新竹科學城物流董事，這跟這筆錢有沒有關係？

4、 陳明通今天在立委馬文君質詢時400萬一事，突然說自己被逼，陳教授只好違憲回答，自爆說為了大陸研究中心不只收了幾百萬是好幾個幾百萬，那好幾個百萬是什麼錢？來源是哪裡？又流向哪裡？

此文獲得破千個讚，引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「王議員質疑得非常好」、「追！追！追！」「鴻薇議員讚！祝您 11/26 高票當選！」「唯有用選票，才能讓那些恬不知恥的政客與政黨吸取教訓！」「王議員，我們的女英雄！請繼續追根究底！」