警方將許嫌等5人拘提到案，查扣相關證物。（翻攝照片／林郁平）

31歲許姓男子，在Telegram化名「風雲」，與弟弟等人成立「渣男頻道」，邀約民眾下載觀看免費色情影片，再誣陷被害人私自散布影片，要脅公布個資並恐嚇勒索錢財，刑事局電信偵查大隊將許姓兄弟檔等5嫌拘提到案，初步清查有11人被害，損失金額32萬元。

台中地方檢察署接獲檢舉，今年5月起，TG上的「渣男頻道」主持成員，邀約民眾下載觀看免費色情影片，再藉機恐嚇勒索，檢察官陳祥薇遂指揮電偵大隊、台中市刑大及北市士林分局共同偵辦。

警方調查，許男在TG化名「風雲」，弟弟化名「死丐」，夥同「關鍵詞機器人」、「狗卷」、「Hsisha」等人，共組「TG渣男頻道」恐嚇勒索集團，以散布兒少性剝削等色情影圖連結，或邀約民眾免費下載觀看影片方式，再誣陷被害人私下散布影片，要脅公布被害人個資，甚至佯稱被害人外流影片，遭影片來源色情網站停權處罰等套路，威脅被害人繳交數萬元賠償。

專案小組將許嫌提報治平對象蒐證完備後，將許嫌等5人拘提到案，清查發現有11名被害人，被害款項約32萬元，檢察官偵訊後，以有反覆實施之虞向法院聲請羈押許嫌獲准。