香港政府最新施政報告中提出設立「共同投資基金」，以吸引投資落戶香港。財政司司長陳茂波今在電視節目表示，新基金並非追求最高的財政回報，強調不能與鄰近地區的主權基金相提並論。新基金屬共同投資，政府不設問責機制。

陳茂波表示，政策公布後不少企業主動與政府聯絡，認為在高度競爭下，有必要主動吸引企業來港發展及投資，但強調新基金並非以最高的財政回報為目標，不能與主權基金相提並論。他指出基金的主要投資香港相關產業，並會留意企業產造的就業率，但認為更重視整體經濟及社會效益。不會將資金投資與香港無關的企業。

另外，被問及港府是否有機制問責處理投資失利的情況，陳茂波說，新基金屬共同投資，不會由政府「埋單」，任何企業難免會有部分投資失敗。

而有關全球第二大加密貨幣交易所FTX宣布破產，他認為市場充斥負面消息，並不代表技術不值得發展，虛擬資產將會金融科技創新的一大趨勢，但要小心考慮對投資者、對金融穩定的影響，亦要由金管局及證監會等共同製定反洗黑錢的監管框架。