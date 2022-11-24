韓國瑜冒雨陪同子弟兵林鼎超車隊掃街。（呂健豪攝）

選戰最後倒數，各候選人把握最後機會持續掃街拜票，國民黨新北市議員候選人林鼎超今天下午在三重車隊掃街，前高雄市長韓國瑜再度現身陪同，替自己的子弟兵站台，他也以金庸小說中的角色比喻，指出參選的過程中，是議員候選人最「脆弱」的時刻，特別需要大家的支持讓他強大。

林鼎超今天下午在三重車隊掃街，他表示自己能夠從幕後轉到目前，最重要的推手就是前高雄市長韓國瑜，所以在最後這個關鍵時刻，他也特別再次邀請韓國瑜來替他加油打氣，希望透過他的加持，讓三蘆地區的鄉親能夠給予他支持。

韓國瑜下午現身替林鼎超加油打氣，秉持他過去的風格，他舉金庸小說《天龍八部》當中的角色「天山童姥」來比喻林鼎超，他說林鼎超的優點太多，數都數不完，「武功」是很高強的，但參選的過程就是在練功，這個時刻就是最脆弱的時候，只要能夠度過，就可以變得十分強大。

所以他呼籲三蘆地區的鄉親過兩天可以把票投給他，給他支持與力量，相信他在議會代表三蘆的鄉親不會讓大家失望，而且他除了苦幹實幹之外，永遠「笑咪咪」，對於任何挑戰、困難都能用笑容來面對，並且能夠把事情解決的非常好。

韓國瑜強調，永遠笑臉迎人對於一個民意代表來說是非常重要的，因為有的人愁眉苦臉，有的人怒氣沖沖，但林鼎超永遠笑咪咪，選民跟他接觸的時候就會感受到歡樂、友善並且願意替民眾做事情，而且他進到議會也一定會監督市政，讓新北市甚至三重、蘆洲越來越好，所以希望民眾可以在他最「虛弱」的時候支持他一下，讓他強大。