考量高雄港區交通流量大，為解決國道7號尚未完工前，因洲際貨櫃中心衍生的交通量，高雄市政府24日舉行洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程動土典禮，預計2023年12月完工，將提供大貨車專用道配置，維持客貨分流，滿足高雄港貨櫃運輸短期與中期需求，減少貨櫃車行駛進入市區道路，提高行車安全及生活品質。

高雄市副市長林欽榮表示，「國道7號高雄路段計畫」於今年9月甫獲環評大會通過，市府持續與高公局努力推動，預計2026年動工、2030年完工，未來將成為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路，短中期內高雄港貨櫃運輸仍需要充實交通基礎建設，方能實現「物暢其流」。

高雄市工務局指出，由於高雄港洲際貨櫃中心營運啟動在即，解決國道7號尚未完工前洲際貨櫃中心啟用後衍生交通量，因此規劃拓寬中鋼路、沿海二路及沿海三路並重新規劃路型配置，提供貨櫃車專用道，以達大貨車與小型車輛、機慢車分流，降低貨櫃車對洲際貨櫃中心周邊地區道路系統之交通衝擊，使整體周邊路網之服務水準得以提高。

高雄市新工處表示，該工程總經費為14.03億元，聯外道路系統西起台機路沿線經大業北路、中鋼路、沿海二路、沿海三路止，全長為8280公尺，拓寬後將提供有效4直行車道+1~2獨立轉向車道並重新規劃實體分隔及配置大貨車專用道，維持客貨分流，強化聯外運輸系統運轉效率，預計12月開工，2023年12月完工，提供市民便捷舒適的交通建設。(記者張雅雲/高雄報導)