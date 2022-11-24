北市一名男子阿明在網路上認識20歲嫩妹女網友小美，事後雙方相約外出用餐，未料南方早已有計畫性訂好某家旅館房間，佯稱有東西忘了拿，希望小美陪他去拿東西，未料進入房間後卻強逼性侵，遭到小美極力抵抗，最後小美急中生智，假意稱必須先培養感情，雙方因此在房間內多次拉扯，但阿明最後因為尿急上廁所，小美立即趁隙逃出，今剛好遇到大安分局巡邏車經過立刻求救。台地地檢署偵查後，今將阿明提起公訴。

根據起訴書，阿明在網路上認識一名20歲的女網友，雙方相談甚歡，於是相約外出吃飯，但阿明卻早已「開好」某家商旅房間，兩人見面後，佯稱忘了拿東西，請小美陪她回房。

此時小美早已心生警惕，一方面觀察，另一方面做好各種最壞打算，果然阿名一進入房間後，立刻試圖將小美壓在床上，但遭到小美不斷拒絕且抵抗，但阿明似乎踩不了煞車，多次向前逼近。

小美當下裝扮神情自若，不斷勸說阿明不要衝動，並講述各種人生哲學等，企圖潑阿明冷水讓冷靜，但阿明仍慾火上身 ，不斷逼近小美，並發生拉扯，但小美也相當強硬鄉框為此在房間內對峙10餘分鐘。

未料阿明卻突然尿急，忍不住衝入廁所尿尿，小美見有機可乘，立刻打開房門奪門而出，到樓下大廳時，剛好看到保全及大安分局巡邏員警，立刻衝上前求救。

但員警前往房間查看時，阿明卻早已趁隙逃逸，大安分局事後查出身分後傳喚到案，阿明坦承犯行，經移送檢方偵辦後，將阿明提起公訴。