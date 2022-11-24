大S的天價床墊近日討論不斷，一名幼稚園老師分享，看到床墊的故事，立刻想到過去的一個女學生，明明已經幼稚園大班，但每天午休都還要包尿布，詢問過家長才知道，原來女童的媽媽認為家中床墊要價10幾萬很貴，怕孩子尿床毀了床墊，便一直不讓女童戒尿布，據原PO所知，最後一次聽到女童的消息時，知道她已經念小學四年級，但每天晚上睡覺都還是會包尿布，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團《靠北幼稚園》上分享，看到大S天價床墊的新聞，忍不住回想起過去的一個學生，那個小女孩念到幼稚園大班，每天中午午睡的時候，都還是要包尿布才能睡，讓她相當不解，私下詢問家長原因。怎料小女孩的媽媽說，不讓女兒戒尿布是因為家中床墊很貴，一個就要10幾萬，萬一不小心尿床就慘了。

該網友表示，隔了幾年以後，女童的弟弟來上幼稚園，而女童當時則已經小學四年級，某天意外從女童弟弟口中得知，女童即便念了小學4年級，但每天晚上睡覺都還是要包尿布。如今女童應該已經要去念高中了，只是不知道這個尿布成功戒掉了沒有。

貼文引起網友討論，「我到底看了什麼，真不敢相信自己的眼睛」、「笑死，拜託老師多多分享奇葩家長故事，真是本末倒置欸」、「太扯了，長大可能繼續包，有包大人可以用」、「媽媽也真有錢，包這麼多年的尿布，會不會早就比床墊還貴？」