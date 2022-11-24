苗栗縣國際教育村情境教室，24日由苗栗縣長徐耀昌主持揭牌。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國際教育村情境教室，24日由苗栗縣長徐耀昌主持揭牌，並實地體驗VR情景。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國際教育村情境教室，24日由苗栗縣長徐耀昌主持揭牌，並與小朋友一同體驗課程。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣國際教育村情境教室，24日由苗栗縣長徐耀昌主持揭牌。（公館國中提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府積極營造優質的情境學習環境，以利推展國際教育，除原本設置的英語村外，並規劃三間在地國際化情境教室，打造全國首創「國際村」。24日在後龍鎮國教輔導團舉辦「苗栗縣國際村情境教室」揭牌典禮活動，由蓬萊國小帶來原住民舞蹈，並帶領永貞國小師生體驗東南亞文青打卡、身著日本浴衣及韓式頭綁羊角、品嘗世界名茶，讓苗栗縣學子得不受時空限制，即使無法出國，也能置身在國外的境教氛圍。

縣長徐耀昌表示，依據教育部國際教育2.0政策方向，苗栗縣將國際教育納入施政計畫的重點方向，為開闊苗栗學子的國際視野，並提升其國際競爭力，由縣府自籌120萬元，從2021年起，耗時近二年的時間，陸續從軟、硬體設備規劃並建置融入國際教育課程為主題，符合在地國際化的國際村情境教室，包括「國際栗」、東北亞(戀戀JK)、東南亞(航向SEA界)。

從SDGs指標為立基，融入課程指標，連結食、衣、住、行、育、樂在地生活，從多元文化的體驗浸潤，建構縝密的國際知識地圖。「戀戀JK」情境教室，搭配資訊科技融入教學的75吋互動觸控螢幕、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)與綠幕牆面，透過科技的輔助，讓學子身歷情境的體驗。「航向SEA」情境教室，運用牆壁彩繪呈現東南亞在地民俗風情及特色景點，讓學生能沉浸且感受在地氛圍。企盼藉由國際村讓師生從觀察世界、體驗世界到詮釋世界、參與世界，激發苗栗學子接軌國際、鏈結全球的能力。

苗栗縣教育處處長葉芯慧指出，苗栗縣自2020年8月1日成立國際教育資源中心以來，規劃協助教師進行多元教學需求的支持措施，並於隔年2月1日籌組國際教育輔導團，提供教師國際教育議題融入相關課程。現今搭配國際村的課程規劃，安排每週3多元學習活動讓各校自由申請體驗，除了有效落實楷模學習外，更解決偏鄉小校師資不足問題，希望藉由營造優質的學習環境，專業多元的課程教授，讓苗栗學子置身在國際村的環境氛圍，發揮國際教育的最大效益。