世衛組織及美國疾管中心今天聯合發布報告指出，受COVID-19疫情影響，去年全球近4000萬名孩童缺打麻疹疫苗，創歷史新高，憂心麻疹疫情恐在各國升溫蔓延，呼籲儘速補打。

綜合法新社與路透社報導，麻疹是一種幾乎可完全透過接種疫苗來預防的疾病，但因麻疹傳染性極強，預估要有95%人口接種2劑或多劑疫苗，才能產生群體免疫力、消除麻疹疫情。

根據世界衛生組織（WHO）及美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布的報告，約2500萬名兒童缺打第1劑、約1470萬名兒童缺打第2劑；換算成接種率，只有81%兒童接種第1劑、71%接種第2劑，這是自2008年以來最低的麻疹疫苗覆蓋率。

報告指出，接種率下降是消除致命麻疹疾病的重大挫折。

報告也指出，未接種第1劑嬰兒數最多的前5名國家包括尼日共和國﹑印度、剛果民主共和國、衣索比亞及印尼。

世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，諷刺的是，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗研發、接種速度都是前所未見地快，但常規免疫計畫卻受嚴重影響，數百萬人處於風險之中。

他在聲明中表示：「讓免疫計畫重回正軌是當務之急，本次報告中每一個統計數字背後，都有一名兒童正處於染病風險中，但這疾病是可以預防的。」

世衛麻疹負責人歐康納（Patrick O'Connor）昨天告訴路透社，雖然麻疹病例與往年相比，尚未顯著上升，但現在是時候採取行動，「我們正處於十字路口…如何在未來12個月至24個月內試圖緩解這種情況，極具挑戰性」。

歐康納說，自今年初以來，世衛發現大規模破壞性疫情開始增加，到了9月已從19起增至30起，他尤其擔心撒哈拉以南的非洲部分地區。（譯者：張茗喧/核稿：劉淑琴）1111124