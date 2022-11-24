女力崛起，性別平等、多元共融是全球趨勢，元大金控從硬體設備建置到人才軟實力，皆將職場性平納入企業永續發展推動事項，致力營造多元、平等、共融（DEI）的工作環境，24日獲台北市政府頒發職場性別平等認證金質獎，且在6家金質獎獲獎企業中排名第一，彰顯元大金控在性平、工作與家庭平衡、友善孕育、職場安全等各面向成績斐然。

元大金控女性員工占比逾5成，為推動職場母性友善環境，元大金控提供優於法令天數的有薪流產假、陪產檢假及陪產假，並在全台百人以上的辦公據點設置溫馨哺乳室，內部備有完善桌椅、冰箱、流理台、有蓋垃圾桶等，取得台北市優良哺集乳室認證，讓女性員工從懷孕、生產到育兒，各階段都能安心，集團內部推動員工協助方案（EAPs），提供免付費心理諮商服務，讓員工維持工作與家庭平衡。

元大金控指出，在人才的選拔與培育上，以實際行動落實性別友善，提供公平的職涯發展與機會，像是訂定女性於各管理階層及理工類職務的占比目標、明定重要決策組織成員性別比、推廣女性領導力培訓活動、嚴格檢視人事與績效制度的公平性等，讓員工無後顧之憂，充分發揮所長。

此外，元大金控響應婚姻平權、工作與家庭平衡及多元友善價值，在各項管理制度與法定權益上，不因員工的性別或性傾向不同而有所差異，並將多元性別平等融入集團共通性訓練課程與各項活動推廣中，同時培育種子學員，透過法規及實務案例深入了解多元性別平等觀念，在辦理各項業務時將多元需要納入考量

元大金控表示，針對歧視、性騷擾與職場不法侵害等行為，皆採取零容忍的態度，訂定相關要點，建置申訴管道，並定期針對全體主管與員工舉辦性別平等意識、性騷擾防治等課程；另由總經理簽署「預防職場暴力聲明書」，承諾打造安全的工作環境，落實職場維安，晚間10時至隔天清晨6時下班的員工，可申請車資補助，確保安全。

元大金控說，正因職場安全與員工健康是永續發展重要的一環，以聯合國永續發展目標(SDGs)為藍圖，認同支持「實現性別平等，女性賦權」核心精神，將性平規範融入營運策略中，2020年起，連續3年入選彭博性別平等指數(GEI)，其中，「性騷擾政策」構面年年拿到滿分，表現亮眼。