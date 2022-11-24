（僑光科大機械系教授林昱呈(右)，獲選為2022IIP國際傑出發明家名人堂獎，日前由前副總統吳敦義，頒發名人堂當選證書。圖／僑光科大提供）

由中華創新發明學會與俄羅斯阿基米德國際發明協會，共同主辦的2022第十三屆IIIC國際創新發明競賽，計有11國446件作品參賽。僑光科大，由機械與電腦輔助工程系主任林昱呈，領軍帶領機械系與工設系27位師生，共計15組學生作品角逐，日前共榮獲4金6銀5銅，參賽作品皆全數得獎。

同時，林昱呈教授獲選為2022IIP國際傑出發明家名人堂獎，由前副總統吳敦義頒獎表揚。僑光科大此次也是全場最龐大，也最受矚目的代表團，會後，中華創新發明學會總會長吳國俊特別肯定僑光科大師生的努力，並與師生合影。

僑光科大董事長陳伯濤與校長余致力博士，特別接見並表揚僑光機械系與工設系研發團隊。陳伯濤表示，該校近年來積極推動創新教育，成立研發團隊，輔導申請發明專利，在僑光師生的努力下，卓有成效，參加國內外各項發明展、創新創業競賽皆屢獲大獎。

值得一提的是，該校機械系與工設系研發團隊，此次以「人體被動式外骨骼之設計」參賽，共有四項專題，獲得大會2金2銀的重視與肯定，代表本校在被動式外骨骼機器人的研發技術上，已取得一定的成效與技術的領先。

此次發明展中，獲得金牌的作品共有四件，由僑光科大機械系老師林昱呈、鄭淳詩，帶領學生王郁晴、黃莉馨、廖美婷研發「可攜式人體量測系統」能快速且精準地收集人體表面3D點，提供學術研究、產品設計所需的人體體型資料，不僅體積小、方便攜帶，可進行局部人體量測。

另一件金牌由老師朱賢儒，指導學生陳奕融、梁崇立、潘弘諺研發「被動兩用式輔助外骨骼」，以正、反穿著，可分別提供上肢或腿部助力的兩用被動式外骨骼，用以減少工作時手臂或腿部的負擔，減少職業傷害產生。

同樣奪金的還有由老師林昱呈、朱賢儒，指導學生王郁晴、王泓竣研發「新式力量輔助型被動上肢外骨骼」，其優勢為採用新式支撐結構設計，對於搬運作業可提供完全地支撐。

此外，由老師黃謹華指導學生王郁晴、王文翔研發「自然淨零」，以擴增實境互動的方式，讓學童更易於理解課程內容，可觸發學童的學習動機，並同時傳達SDGs環境永續發展的目標。