選前倒數2天，台中地檢署23日與警方查獲台中市第二選區紀姓市議員候選人，涉嫌以招待義警及家眷自強活動旅遊為名，贊助2萬元涉犯行賄罪，另和平、東勢區有里長候選人，因選戰激烈，介入幽靈人口案件，經複訊後命相關人交保、請回。

台中地檢署指出，無黨籍紀姓市議員候選人涉嫌於今年8月下旬，透過某義警分隊陳姓分隊長，以贊助自強活動旅遊經費2萬元為藉口，賄賂該分隊具有投票權之選民，並於途中之遊覽車上請求隊員投票支持。警方持搜索票搜索4人6處所，並帶回候選人、樁腳及選民到案釐清案情。

經檢察官訊後，紀男及陳男2人均違反公職人員選舉罷免法第102條第1項第1款「對於該選舉區內之團體，假借捐助名義之投票行賄」，罪嫌重大，紀、陳分別諭知具保5萬元、2萬元。

檢警另查獲，和平區某吳姓里長選舉因競爭激烈而疑似有介入幽靈人口遷徙戶籍，搜索該虛偽遷徙戶籍之處所並訊問涉案候選人、選民及證人等共6人後，查獲被告吳男等4人，涉嫌違反選舉幽靈人口罪嫌。

另東勢區羅姓里長候選人、虛偽遷移戶籍之洪姓代辦人員及該里疑似幽靈人口選民共15人後，查獲被告羅、洪男等人涉嫌違反刑法第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌。被告羅、洪男經檢察官訊後，分別諭知具保10萬元、5萬元。

台中地檢署呼籲，候選人及其樁腳，切勿心存僥倖，以身試法，如有不法情事，將嚴查究辦，大家一起守護民主、守護法治。