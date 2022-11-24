嘉義縣積極推動訴訟外醫療糾紛處理機制，連續2年獲醫療事故關懷服務「公務組」績優獎。（取自嘉義縣衛生局臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣積極推動訴訟外醫療糾紛處理機制，暢通醫病溝通管道，減少醫療糾紛訟源，調處成功率今年已提升到近5成，好成果讓嘉縣衛生局連續2年獲醫療事故關懷服務「公務組」績優獎，衛生局長趙紋華個人也獲111年度醫療事故關懷服務「績優調解委員獎」、嘉義長庚醫院獲醫療事故關懷服務「績優機構團體獎」，連拿3獎，顯示嘉縣推動的成果深獲衛福部肯定。

衛福部為保障醫病雙方權益、促進醫病和諧關係、建立醫療爭議處理機制，今年訂定及公告「醫療事故預防及爭議處理法」，預計於2024年1月施行，以提升醫療品質，為避免醫療爭議訴訟衍生醫病關係對立，嘉義縣2013年起結合南區醫療網，輔導轄區4家醫院和醫師公會成立「醫療糾紛關懷小組」，作為病患及醫療人員的溝通橋樑，減少醫療糾紛案件。

嘉縣積極推動醫療爭議調解，成立專家諮詢小組，協助民眾醫療爭議調解申請及提供醫病溝通管道，在進入法院訴訟前，先由衛生局透過醫療、法律專業人員及社會人士協助雙方溝通、提供專業意見，以公正第三方角色協助爭議點釐清，並由趙紋華擔任召集人，促成醫病雙方溝通，化解爭議減訟止紛。

衛生局說，今年總計9件爭議案件，4件獲得成功調處，其中3件法律訴訟案是由法院移請衛生局先行調解醫療爭議，2件經委員溝通協調才調處成立，讓事件圓滿落幕，減少不必要的訴訟時間耗費，也讓今年調處成功率已從去年的3成提升到近5成，更讓嘉義縣連續2年獲「公務組」績優獎肯定。