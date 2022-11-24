最近越來越早天黑？根據台北天文館精算，今年台灣各地最早日落在11月29日或30日，而非一般以為的冬至日12月22日，最早日落時刻，則依觀察地點產生差異，此外，日落是欣賞自然美景的好時機，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，若條件良好還有機會看到更珍貴的「藍閃光」。

天文館解釋，以台北天文館為例，今年最早日落在11月30日，時間為17時4分，本島最北、最東的富貴角與三貂角也為30日，日落時間17時3分，而最南、最西的墾丁與七股則在29日的17時13分。

天文館也說，除了地理位置外，地球自轉傾角、橢圓形的公轉軌道等因素，都會對最早日落的日期和時刻產生影響，必須透過複雜計算才能算出，如果想知道自己所在位置的日落時間，可使用台北天文館網站首頁上的「天象導航通」互動地圖來計算。

天文館分享，日落也是獵取自然美景的好機會，當太陽落入海平面瞬間，在大氣折射下會短暫出現「綠閃光」，僅持續不到兩秒鐘，非常難得一見，因此「綠光」在歌曲、電影與文學中常被賦予幸福意涵，若大氣條件良好，還有機會看到更珍貴的「藍閃光」，下次觀賞日落時不妨試試看運氣。