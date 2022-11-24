「阿港伯」的長孫林儒暘，參選南投縣議員選情告急。（林儒暘提供／廖志晃南投傳真）

林儒暘發行美食地圖，讓大家按圖索驥。（林儒暘提供／廖志晃南投傳真）

前司法院長林洋港的長孫林儒暘，參選南投縣議員，由於「阿港伯」的因素受到關注，獲得鄉親力挺，但在選戰倒數計時之際，卻面臨瓜分票源危機；因此，林儒暘發出告急聲明，希望選民幫忙拉票、固票，不能分散選票。

林儒暘在南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉，應選10席）參選縣議員，該選區有26人競逐，也是全縣選情最激烈的選區；而且，已有多名議員候選人涉及賄選，被法院裁定羈押、交保，更使得選情充滿不確定因素。

林儒暘表示，由於競爭激烈，票源分散情況嚴重，選情非常緊張，他需要大家幫忙宣傳拉票、固票、催票，堅定每張選票集中支持他。

林儒暘指出，他深入基層走訪家戶，向鄉親拜訪懇託，鄉親看見文宣上「阿港伯的長孫」時，緊握住他的手誠摯地說，「你傳承阿港伯勇於任事的精神，阮一定全力相挺，不會讓你漏氣」，讓他非常感動。

他感謝南投鄉親肯定林洋港，希望因而票投林儒暘；他還以阿港伯當年走訪基層時的照片，印製《上暘報刊》，喚回大家的記憶，懷念當時台灣經濟起飛，純樸又充滿希望，至今很多長輩緬懷的美好年代。

林儒暘表示，現在要展望未來，成為未來子孫的榜樣，因此他勤走基層、傾聽鄉親心聲、提出政見並堅持乾淨選舉；他肩負著選民的期許，鄉親期望年輕一輩能帶來新的思維和活力，他已經準備好了，有那麼多鄉親的支持，一定可以勝出，因此，請大家堅定信念，支持有學識、肯打拚、有想法的林儒陽，一起開創新的未來。