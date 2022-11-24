美國職籃本賽季進行了一個月，各隊陣型與實力已經有一個大致的雛形，正常來說依照大數據開立的運彩盤口來看，每支球隊在讓分以及大小這類玩法，出現讓分『過盤』、『沒過盤』或『大分』、『小分』的佔比應該很接近50%，今天筆者觀察到3支令台灣運彩意想不到的球隊，絕對會是彩迷最佳的投注標的！

首先是湖人隊，常看NBA的朋友們一定都知道雷霸龍·詹姆士(LeBron James)切入破壞力極強，身邊如果搭配優秀的三分射手，那效果可是如虎添翼，無論是以往在熱火的艾倫(Ray Allen)還是騎士時期的史密斯(J.R. Smith)，都是詹皇奪冠不可或缺的帶刀侍衛，如今來到湖人身邊沒有適合的3D(3-Pointer & Defense)球員，湖人整體三分命中率甚至低至30.6%聯盟墊底，這也難怪湖人表現出乎預期的荒腔走板，運彩本季經過『讓分或受讓』調整後湖人的勝率僅25%，值得彩迷注意。

除了上段提到的湖人，獨行俠的讓分(或受讓)過盤率也只有25%，但與湖人不一樣的是，獨行俠本賽季的表現並不差(勝率超過六成)，過盤率會這麼低的主要原因是獨行俠屢屢打出卡洞賽果(即獨行俠以比運彩讓分值小的分數贏球)，獨行俠的特色就是攻守節奏(Pace)極慢且善於打陣地戰，場均得失分都低，因此與對手的分數往往極為接近。本季在讓分玩法投注獨行俠對手的話，可是有75%的機會抱回獎金！

最後來聊聊快艇，快艇本季的進攻效率(每百回合得分數)OFFRTG僅107.4聯盟倒數第三，但何故快艇的戰績可以名列西區第四呢？原來快艇靠超扎實的防守補足了進攻的缺口，快艇防守效率(每百回合失分數)DEFRTG為106.8，全聯盟僅次於公鹿的105.3排名第二，如此進攻差、防守好的特性，直接反映在運彩的『大小』玩法上，目前快艇的18場比賽中，有高達14場打出『小分』賽果，出現小分的佔比高達78%，彩迷千萬不要錯過了！