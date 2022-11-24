卡達世界盃足球賽(FIFA World Cup)「死亡之組」日本23日首戰上演逆轉大驚喜，原先遭「足球強權」德國射門失掉一分，但日本在下半場力挽狂瀾，以2比1逆轉勝德國，好消息讓日本球迷的心情嗨到爆，包括「日劇天王」木村拓哉也感受到球賽的狂熱，在IG曬出比出1手勢的照片，盼望日本能繼續加油。

日本本屆以2比1逆轉可是對戰德國的歷史首勝，木村拓哉球賽前就PO出食指、中指交疊的手勢照片，用英文向日本隊打氣「GOOD LUCK(祝好運)」，果然男神的祝福很有魔力，過2小時後球賽落幕，木村拓哉改貼出另一篇文，比出伸出食指、小指的勝利手勢，真心感到安慰說：「太棒了，真的辛苦了」。

木村拓哉非常關心日本在世足賽事的戰果。(圖/木村拓哉 IG)

至於，東京澀谷的日本球迷也湧現大批人潮，綠燈一亮就走到斑馬線歡呼，號誌改為紅燈，即會遵守交通法規退回道路，歡樂氣氛在整個日本瀰漫，有秩序的日式慶祝方式，傳到台灣PTT論壇後，被鄉民笑稱「好可愛」、「節制的放肆，恩這很日本」、「感覺好可愛」。