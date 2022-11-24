除了前高雄市長韓國瑜下午替林鼎超輔選，新北市長侯友宜下午也到蘆洲與自己的子弟兵吳訓孝一起車隊掃街，除了繼續爭取選民對自己的支持外，也希望發揮母雞帶小雞的效果，希望能夠讓吳訓孝在最後關鍵時刻衝刺選情，對於自己是否有機會突破上屆的116萬票，侯友宜僅表示，希望大家持續替他拉票、催票、投票，讓他繼續為新北市努力往前走。

對於自己的選情，侯友宜並未畫設目標，他表示在掃街過程當中，尤其這幾天下雨，但在路邊、汽機車甚至公車乘客，都有許多市民給他肯定，讓他非常感動，也希望這次選舉，「好好做事」的精神能贏得民眾的心，讓他能不斷帶著新北市明天比今天更好，所以不管投票日當天風雨如何，他也拜託大家出來幫他拉票、催票、投票。

至於上屆在三蘆的得票數輸給民進黨，侯友宜說，這四年來他與市府團隊跟三蘆地區的所有里民緊緊黏在一起，不管是第二行政中心、公托、熊猴森樂園、地下停車場，讓市民感受到建設大幅進步，很多市民也都熱情的給予鼓勵，所以他認為用正向、健康、快樂的態度好好做事，絕對會贏得三蘆民眾深深期待。