世界排名第一、冠軍大熱門巴西即將迎來他們在2022卡達世界盃的首場賽事，對手將是世界排名第21名的東歐勁旅塞爾維亞，運彩報馬仔分析巴西與塞爾維亞之役的觀戰重點與投注建議，球迷們享受世界盃的同時，也記得要量力而為，切勿影響正常生活。

運彩報馬仔認為，巴西全隊滿滿的天賦，當今最好的兩位門將都在巴西，每個位置也都是一時之選，好前鋒更是多到難以抉擇，更擁有內馬（Neymar）、維尼修斯（Vinicius Junior）等豪門球隊的球星，真的用豪華都不足以形容。本場應該會造成塞爾維亞後防的噩夢，很可能從上半場就踢出領先局面。

塞爾維亞也不沒有機會爆冷，尤其過去曾擊敗過葡萄牙證明實力，運彩報馬仔認為，塞爾維亞靠著效力於英超富勒姆的神射手米特羅維奇（Aleksandar Mitrovic）的神奇絕殺進入世界盃小組賽，很有可能會是本屆黑馬，的確有機會製造驚喜，但要突破門將阿里森（Alisson Becker）的十指關難度不小，只能依賴定位球創造機會。

運彩報馬仔指出，亞洲盤口給出巴西讓1球起步，後續升到1.25球，世界第一的巴西還藉由升盤造熱，獨贏賠率仍有1.44，本場恐怕有冷，讓一球的盤難有甜頭吃，建議關注小分較佳。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：全場2.5小分

國際盤：全場3小分

★《中時新聞網》提醒您：未成年人不得購買或兌領彩券，運動彩券發行機構及受委託機構員工不得購買、受讓或兌領運動彩券，納為投注標的之運動競技賽事舉辦單位人員及參與賽事之相關隊職員均不得購買、受讓或兌領其所舉辦或參與賽事之運動彩券，購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。