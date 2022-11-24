今年適逢創會20周年的台中市300C1區「名人獅子會」24日舉辦復康巴士捐贈儀式，捐出2輛復康巴士給台中市政府。(林欣儀攝)

配合國際獅子會總會推動5大社會福利，協助兒童和老人視力篩檢、糖尿病篩檢及飢餓聯合服務，今年適逢創會20周年的台中市300C1區「名人獅子會」24日舉辦復康巴士捐贈儀式，會長吳淑芳表示，透過會友募集，這次捐出2輛復康巴士，盼展現獅子會的行動力與溫暖，齊心推動社會福利。

代表市府出席捐贈儀式的社會局長彭懷真，特別感謝名人獅子會的善行讓身障朋友出外更便利與安全，他表示，台中市目前身心障礙人士約有13萬多人，每年申請使用復康巴士者約有5萬多名身心障礙者，全市的復康巴士共276輛，平均每輛復康巴士1年出勤超過80萬次。

彭懷真說，復康巴士載送身障朋友安全到達目的地，被賦予重要使命，由於其使用年限平均約10年，近幾年社會局陸續汰換老舊車輛，因復康巴士多由民間團體、企業或市民捐贈，市府盼拋磚引玉，讓更多人投入社會公益。

吳淑芳表示，名人獅子會藉由民間團體的力量，盼對地方提出貢獻，日前北屯區市議員賴順仁與社會局溝通，得知今年必須汰換多輛復康巴士，急需補足其量能，決定發起募集、捐贈2輛復康巴士，短短2周即湊足款項，展現獅友們的行動力與愛心。

名人獅子會創會會長魏雲菱說，該會持續關心弱勢團體，秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，透過捐贈復康巴士的方式嘉惠行動不便的弱勢民眾，為社會盡棉薄之力，也落實獅子會的地方精神。