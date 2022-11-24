盧秀燕強調，選賢與能，關係台中未來的發展，希望市民朋友不管投給誰，加上有18歲公投，希望市民朋友踴躍出來投票。(陳世宗攝)

盧秀燕市長連續兩日展開車隊掃街行程，行經台中市各個行政區，深入山海屯市區街道，與鄉親面對面問候懇託支持。(陳世宗攝)

九合一選舉進入最後衝刺！角逐連任的台中市長盧秀燕，連續兩日展開車隊掃街行程，媒體詢問，連續兩天車隊掃街市長是否比較著重陸戰？台中選戰預估投票率不高，市長認為受什麼因素影響？盧秀燕說，她歷經九次大選都是按照既有節奏進行；選情冷可能民眾厭倦選舉過程中政治口水及負面選戰等，鼓勵市民朋友一定要踴躍投票。

盧秀燕市長連續兩日展開車隊掃街行程，行經台中市各個行政區，深入山海屯市區街道，與鄉親面對面問候懇託支持，24日中午車隊短暫休息後，下午在潭子頭家厝得天宮再度啟程，行前接受媒體聯訪。媒體提問，連續兩天進行車隊掃街最後衝刺，市長感受如何？

盧秀燕說，中部地區經常是風和日麗，難得這兩天的天氣不太穩定，時雨時晴有影響車隊行程，不過她感到非常感動，沿路都有看到市民家人即使冒雨也出來為秀燕加油，有的從樓上、有的從很遠的地方、有的隔著窗戶揮手，謝謝市民朋友。

盧秀燕指出，希望市民朋友周六一定要出來投票，但她有點擔心這次的投票率，上次市長選舉投票率台中市67％，但這次各種原因關係，可能選情沒辦法像上次那樣熱，預估不會超過65％。選賢與能，關係台中未來的發展，希望市民朋友不管投給誰，加上有18歲公投，希望市民朋友踴躍出來投票。

媒體提問，連續兩天車隊掃街，市長是否比較著重陸戰？盧秀燕表示，歷經九次大選，都是按照既有節奏進行。不同階段有不同選舉方式，最後衝刺期間，選區比較大的候選人需要以車隊掃街方式進行，這在台灣選舉是常見的選舉行程安排與策略。

媒體問到，這次台中選戰預估投票率不高，市長認為受什麼因素影響？盧秀燕強調，這不是台中單一情況，而且全台普遍現象，大家普遍感受今年的選情似乎比較冷。影響因素很多，例如近期天氣比較不穩定，也有可能民眾厭倦選舉過程中的政治口水及負面選戰等；她呼籲選舉每一票都很珍貴，每一票都會影響城市與國家發展，鼓勵台中市民朋友與全國民眾一定要踴躍投票。