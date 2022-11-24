韓國最大工會的大卡車駕駛，決定在24日進行全國性串連大罷工。由於今年六月這些運將才剛結束為期約一周罷工活動，沒想到還沒半年現在又要舉行第二次，專家學者憂心這對尚未完全修復的供應鏈來說，無疑是雪上加霜。

韓國政府指出，對這次罷工將零容忍，且示警會採取更強硬的手段。韓國大卡車職業駕駛上一次罷工，造成當地物流作業大亂，因運輸工具停駛，也讓諸多供應業者無法及時供貨給客戶。

根據統計，這些卡車工會兩萬五千名會員中，有高達八成八超高比例的人，已將自己手頭上的工作放一邊，並加入大罷工行列。這次罷工的工會代表指出，會先封鎖大首爾與其它主要地區內幾個重要物流地點的進出口，像是位於東南部，擁有韓國最大貨櫃港口的釜山市，還有第二大位於西南方的光陽市。

這次罷工的訴求，是因為燃料成本飆升下，韓國聯結車司機要求政府擴大實施運費規定以保證最低工資。韓國政府則回應，如果罷工群眾不返回工作崗位，可能會祭出行政命令，最早在下周就會讓這次罷工事件結束。同時，也無法接受其訴求。

根據韓國法律規定，若參予罷工的大車駕駛違背此行政命令，可能將面臨最高三年刑期或三千萬韓元，約2.25萬美元法定罰鍰。韓國政府指出，曾想過找軍用大卡車來充當替代品，作為緊急運輸的調度使用。

原本以為在韓國政府以及執政黨，同意將運價政策延長三年就可避免此次罷工。但是，抗爭司機卻要求此政策不要設落日條款，也就是要繼續實施。此外，也希望適用對象要從聯結車以及水泥車駕駛，擴及到其它同業像是鋼鐵業、汽車業以及雜糧業等。

預估這次大罷工將對韓國汽車、鋼鐵以及煉油廠供應作業造成重大衝擊，在使用料件中斷下，韓國製造業者每日產能可能被迫減少。位於首爾東南方浦項市內一個重點工業園區的交通已被切斷，貨物進出已大量阻塞，其中也包括現代鋼鐵的八千公噸生產鋼料。