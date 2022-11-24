盧廣仲翻唱暗黑版〈天黑黑〉。（Disney＋ 提供）

宋芸樺一人分飾兩角。（Disney＋ 提供）

Disney＋ 原創影集《台灣犯罪故事》，24日搶先曝光由史上最年輕「三金得主」盧廣仲翻唱的片頭曲〈天黑黑〉MV預告，近期正在如火如荼準備12／3一日兩場小巨蛋的盧廣仲，這次獻聲翻唱這首千禧年金曲，由金曲獎製作人鍾成虎率領團隊重新編曲為暗黑變奏版本，呼應《台灣犯罪故事》的懸疑劇情，正式MV將於明日中午12點上線。對於這次擔綱演唱《台灣犯罪故事》片頭曲〈天黑黑〉，盧廣仲表示：「很開心受邀翻唱這首經典歌曲！尤其這次重新編曲的變奏版本，是較為暗黑詭譎的曲風，完全呼應《台灣犯罪故事》的犯罪懸疑劇情，敬請大家期待1月4日影集上線！」

《台灣犯罪故事》全劇共12集，四篇故事〈出軌〉、〈生死困局〉、〈惡有引力〉、〈黑潮之下〉之靈感來源係受台灣真實案件之啟發。將於明日上線的〈天黑黑〉MV中，率先揭露了宋芸樺在《台灣犯罪故事》之〈惡有引力〉中一人分飾兩角，飾演一對個性截然不同的雙胞胎姊妹，給足觀眾驚喜。出道以來首度演出雙胞胎的宋芸樺興奮表示：「一人分飾兩角真的很過癮！尤其是在畫面裡看到兩個我在對話的感覺很奇妙。」為飾演個性迥異的雙胞胎姊妹，宋芸樺用心觀察了很多身邊的雙胞胎朋友，也參考不少有雙胞胎角色的戲劇作品，讓她決心多琢磨在兩個角色的內心狀態與性格差異上。

回憶起一場兩姊妹在陽台談心的戲，宋芸樺透露：「表演難度真的很高！」她不只要背雙倍量的台詞，更需要精準記住兩個角色的每個動作、以及說話的頓點，好讓畫面在合成時，兩人對話可以是自然且流暢的，像是真的在聊天的感覺。事前功課做足的她也極力將這場戲表演到位，不僅成為她在〈惡有引力〉中最喜歡的一場戲，也會讓觀眾對她耳目一新。

製作公司犢影制作表示，當初找盧廣仲翻唱這首千禧年經典〈天黑黑〉，是因為他的聲音在溫暖中帶有力量，十分切合《台灣犯罪故事》想帶給觀眾的主旨：「每個看似完全黑暗的罪行，都隱藏著一絲光輝的人性。」更期待觀眾能透過戲劇一窺奇案外，能從中體悟雖然人性不完美，但仍要保持溫暖地面對這世界。

早在拍攝《台灣犯罪故事》前，製作方就已選定〈天黑黑〉作為片頭曲，全因〈天黑黑〉是千禧年很具代表性的經典歌曲，符合《台灣犯罪故事》整體設定的時代性，原曲取樣自閩南語歌謠再創作成華語經典，可說是全球華人的共同回憶。而〈天黑黑〉歌詞中描寫小時候對世界純真的憧憬，即使在長大後見識到這世界的不美好，仍鼓起勇氣做出善良的選擇，貼切映照出《台灣犯罪故事》四個單元裡的角色內心，搭配上盧廣仲溫暖的嗓音，相信能再一次給予觀眾選擇善良的力量。