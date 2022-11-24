高雄一名9旬老翁因電動代步車沒電，就停在車來車往的大業北路與福隆街口，相當危險，員警獲報後趕到現場，先將車推到附近的活動中心，沒想到好不容易抵達，卻因為完全沒電被鎖住輪胎，2名男員警使出吃奶的力量，奮力將重達約130公斤的車抬起，順利完成任務。

小港分局小港派出所副所長黃正哲、警員王健霖，於22日下午6點30分許獲報在小港區大業北路與福隆街口有老翁騎乘電動代步車疑似沒電，整輛車在路邊一直無法順利前進，高齡96歲李姓老翁就在路口孤立無援，一旁車來車往，相當危險。

員警先將老翁的電動代步車，用盡吃奶的力量抬到附近的活動中心內充電，先解決老翁的燃眉之急，未料，在無障礙通道推代步車到一半時，車子卻因為完全沒電鎖住輪胎，2名男員警一開始還有些扛不動，只好發揮洪荒之力，一人一邊將重約130公斤的代步車抬起，一步一步抬上坡道，搬進活動中心內完成充電，才讓他能順利返家。