25日選前之夜，國民黨市長候選人蔣萬安及無黨籍候選人黃珊珊，不約而同都將在信義區舉行造勢晚會，蔣萬安將在基隆路一段52號日月亭台泥基隆路停車場，黃珊珊申准於市府路、新仁愛路至松壽路舉辦選前之夜活動，為維護活動交通秩序與安全，信義分局公布相關活動交通疏導措施：

一、管制路段：市府路(新仁愛路至松壽路)，市府路往南僅准右轉新仁愛路、往北僅准左右轉松壽路，新仁愛路往東僅准左轉市府路。

二、建議改道動線：活動期間因大量人、車潮聚集，兩場集會周邊基隆路一段、市民大道五段、東興路、市府路、松壽路、松高路等路段車流將受到影響，建議車輛改道路線如下：

(一)東西向改道八德路、忠孝東路、信義路。

(二)南北向改道光復南路、松智路、松仁路。

三、建議搭乘大眾運輸工具：

(一)捷運：南京三民站、市政府站、台北101站。

(二)公車：基隆路口二站、東興路站、市政府(松壽)站。

信義分局表示，將針對集會周邊進行彈性交通管制，並加強派員疏導，請用路人提前改道，以免耽誤時間，並留意收聽警廣路況插播。

另當天適逢週五下班時段且預估天候狀況不佳，為降低人車湧入造成之交通衝擊，建議民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，並於散場時遵循現場執勤員警、義交指揮離場，勿推擠或行走於車道，共同維護交通順暢與安全。