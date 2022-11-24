鄉民意見。（擷取自Ptt）

九合一選舉進入倒數階段，總統蔡英文今（24）日公布催票影片，向投給她的817萬人喊話「投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文」。然而報導一出後，引發許多PTT鄉民們強烈不滿，大罵道「絕對不投妳」、「什麼時代了還在用這招」，有自稱「前綠粉」者直言，人生第一次不想投民進黨。

蔡英文在影片中指出，面對四年一次的選舉，有些政黨選擇少做少錯、不做不錯，但民進黨努力認真做事，黨中央和地方團隊，即使在逆風中，仍然從不放棄理想；她強調，只有民進黨到最後一刻還在談政見，在選戰最後關頭還在關心國家重要產業的發展。

因此蔡英文呼籲，這次選舉很關鍵，要拜託這一張票投給民進黨的縣市首長，因為這等於投給她，讓她在剩下的任期，可以更有力量完成承諾。

相關報導經轉傳至社群平台Ptt後，引爆鄉民熱議，卻以負面評論居多，有人大罵「好，一定教訓妳」、「人生第一次不想投給民進黨」、「什麼時代了，還在用這招」、「果然該下架」、「絕對不投妳」、「打死不投」。

也有鄉民嘲諷蔡英文「感謝敗票」、「還活在817的那一夜嗎」、「知道囉，我會投給非DPP的」、「自我感覺良好」、「她是不是以為自己很受歡迎」。