NHL推薦賽事 : 11/27 (日) 02:00，愛德蒙頓油人@紐約遊騎兵

愛德蒙頓油人上季繳出近10年最佳成績，季後賽前兩輪陸續淘汰國王與火焰兩支新興強權，但殘破的防守在西區決賽被雪崩看破手腳，4場比賽一共丟掉22球之多。油人球團為了解決防守問題，季外以5年2500萬美金網羅前楓葉明星門將坎波爾(Jack Campbell)，但簽下大約的坎波爾表現走鐘，本季場均失球高達4.27球，防守升級失敗的油人戰績停滯不前，在太平洋組已經滑落至第五名。本週油人將遠征至紐約進行客場三連戰，第一站面對魔鬼以2比5慘敗，最後一場將面對防守出色的遊騎兵，防守不給力的油人若無法突破遊騎兵的圍堵，這趟作客之旅恐怕會空手而回。

油人麥克大衛(Connor McDavid)與德萊賽特(Leon Draisaitl)出色的攻擊能力是油人能連續三季叩關季後賽的關鍵，兩人目前分居得分榜前二，油人在雙箭頭的穩定供輸下，團隊場均進球3.56球高居西區第四。但油人近幾年始終無法擺脫防守不濟的問題，除了門將始終無法滿足戰力需求，前鋒群重攻輕守也是掉球頻頻的原因之一，如果油人防守端遲遲無法改善，即使攻擊端充滿才華洋溢的得分好手，未來戰績也很難有所突破。

遊騎兵謝特斯金(Igor Shestyorkin)上季榮獲象徵最佳門將的維茲納獎(Vezina Trophy)，並帶領球隊一路闖進東區決賽才不敵大魔王坦帕灣閃電。本季謝特斯金在防守端依舊給予球隊十足的安全感，加上球隊後防戰力完整，遊騎兵團隊場均失球僅有2.68球。進攻端方面，陣中得分主力帕納林(Artemi Panarin)與齊巴內賈德(Mika Zibanejad)本季進攻效率都有些許下滑，射正率都跌至12%以下，也導致遊騎兵開季進攻端打得比較掙扎。重守輕攻的遊騎兵攻擊端若無法維持一定的火力輸出，本季要複製上季的成績會有難度。

經驗老到的遊騎兵擅於利用身體對抗降低對手輕鬆射門的機會，本季場均被設正數僅有28.2次，近期面對火力凶猛的海怪及紅翼都將失球控制在3球以內，展現出聯盟頂級的防守戰力。而油人進攻端的隱憂是進攻能量集中在麥克大衛及德萊賽特身上，碰上難纏的遊騎兵後防，進攻戰力勢必會大打折扣，筆者看好防守持續穩定發揮的遊騎兵能在主場拿下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。