房價不斷上漲，年輕人越來越買不起房子，一名男網友表示，未來打算不婚不生一輩子租屋，好奇這樣能贏過買房的人嗎？對此，其他網友卻點出一大問題「老了房東以後不租你怎麼辦？」

這名網友日前在PTT發文，目前單身、沒有孩子，未來也沒有想要結婚生子，手上有一些存款和一台車，想租屋一輩子，就算只租套房也沒有多貴，每天逍遙度日，「單身肥宅終生租房，這樣會不如背房貸買房的人嗎？」

對於租屋一輩子，有網友們表示未來可能會出問題：「你老了，房東以後不租你」、「贏不了，買個套房也好，幹嘛幫房東養房？」、「真的贏不了，活越久輸越多」、「看你多出來的錢有沒有拿去做更好的投資或是製造現金流，如果沒有還是乖乖買房吧」。

有網友分享經驗，「我以前也是一樣的想法，可是租金越來越貴，反而早點買房，房貸一個月多少就只是跟著利率上升下降，不像租金上去就上去了。」但也有人反駁，「沒有下一代，再怎麼慘也到你這邊為止而已，我覺得還好」、「同樣的資產，你現在的生活品質是贏的」、「有些存款租一輩子怎麼了嗎」、「還是要存錢吧！好歹住養老院的錢要備著」。