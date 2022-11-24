富采投控(3714)集團子公司隆達電子近日以獨家專利技術i-pixel +TM製作「主動式驅動之透明可撓式Micro LED顯示屏」，於眾多先進技術中脫穎而出，榮獲2022 SDIA前瞻顯示大賞銀質獎，展現深厚的研發能量與技術力，並為未來LED顯示應用的發展創造更多的可能。

身為富采集團旗下重要子公司之一，隆達電子聚焦LED封裝與模組整合解決方案，更開發i-pixel TM系列產品，不但能解決目前Micro LED商品化的挑戰，並可加速量產之進程，期望奠基於台灣完整的LED供應鏈基礎，為追求高解析度、高對比及低色差的顯示產業帶來全新潮流。

本次獲獎的「主動式驅動之透明可撓式Micro LED顯示屏」採用集團獨家專利毫米級封裝i-pixel +TM，讓封裝厚度小於150微米，細微程度趨近於一條成人髮絲的直徑。更是業界首創將Micro LED與主動式驅動IC封裝於0303尺寸，大幅降低模組的設計複雜度。主動式驅動採用數位訊號控制，能精準掌握電流，相較於被動式驅動高頻掃描產生的頻閃現象更為穩定，能使LED顯示屏的效能大幅提升。現代顯示技術應用場域多元，此款透明顯示器穿透率超過60%，適合應用於各種透明、可彎曲的屏幕場域，包含追求高透明度的室內商用櫥窗顯示、講求高亮度與高清晰度的公共顯示屏，甚至是航太、醫療、車載等場域。「主動式驅動之透明可撓式Micro LED顯示屏」集各項優勢於一身，為超小間距顯示屏的最佳選擇。

SDIA前瞻顯示大賞係由智慧顯示產業跨域合作聯盟(Smart Display Industrial Alliance)設立之獎項，聯盟由經濟部工業局成立，旨在推動台灣顯示元件、面板、零組件、系統整合及應用服務等產業領域合作。此獎項共分為兩階段遴選，初審需經過市場性、創新性、技術性等三大指標嚴格檢視，決審則著重各家廠商研發能量及技術雛型表現。