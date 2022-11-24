靜宜大學透過USR展現與在地連結、賦能社區力量的具體成果；學生從中也培養創新思維及問題解決等能力！（靜宜大學提供）

2022大學社會責任實踐博覽會日前於松山文創園區登場，以「大學築光．智匯永續」為主題，呈現91所大專校院、196個團隊近五年執行USR的豐碩成果。靜宜在頒獎典禮中成為矚目焦點，一舉拿下人氣互動首獎、人氣微電影首獎及人氣攝影二奬等三項大獎。校長林思伶指出，該校透過USR展現與在地連結、賦能社區力量的具體成果；學生從中也培養創新思維及問題解決等能力！

2022大學社會責任實踐博覽會以「大學築光．智匯永續」為主題，呈現91所大專校院、196個團隊近五年執行USR的豐碩成果。（靜宜大學提供）

教育部長潘文忠在開幕式中說，USR自2018年推動至今，在全國將近300個場域進行合作與實踐，發揮社會影響力，帶動民間企業響應；期待透過博覽會，讓社會各界及國際了解台灣各大學如何運用智慧科技，找到解決社會問題的新途徑，落實大學的社會使命！

教育部政務次長劉孟奇說，教育部推動USR，讓大學師生透過專業為社會帶來正面影響與貢獻；博覽會更規劃聯合國17項永續發展目標相關活動，是身為地球村一員共同努力的責任。

靜宜在頒獎典禮中成為矚目焦點，一舉拿下人氣互動首獎、人氣微電影首獎及人氣攝影二奬等三項大獎。（靜宜大學提供）

2022大學社會責任實踐博覽會規劃展覽攤位、攝影展及微電影展等動靜態主題；並邀請日本及與以色列等推動USR卓越成效學者分享實踐經驗及發展模式。

靜宜推動USR，學生從中實際應用跨域知識，解決社區問題，並具備專業實作能力及整合視野，也善盡大學社會責任！（靜宜大學提供）

靜宜大學則以「大賦翁」桌遊呈現「建構幸福銀髮生態圈」計畫亮點，也傳遞靜宜USR聚焦青銀共感、賦能培力及在地實踐等三大策略。（靜宜大學提供）

靜宜大學則以「大賦翁」桌遊呈現「建構幸福銀髮生態圈」計畫亮點！遊戲內容其實就是大家熟悉的傳統大富翁，以特色課程、學生自組團隊、社區自主等計畫成果取代傳統路徑；課程成果、獲得的專業能力替代房地產，機會及命運則是疫情及企業協助等。「大賦翁」不僅充分展現社區發展面貌，也傳遞靜宜USR聚焦青銀共感、賦能培力及在地實踐等三大策略。

靜宜USR共同主持人顏炘怡說，該校推動USR與其他學校最大不同是緊密連結學校及社區的人才培力與在地實踐。以人才培育為核心，在地連結、幸福銀髮及社會創新為主軸；五年來整合校內6個學院、178門課程，超過191位教師與業師及7650位學生建構健康樂活及共學共樂的「幸福銀髮生態圈」計畫。

靜宜並透過「設計思考與實踐」課程，帶領學生規劃長者活動空間；以「系統分析設計」課程設計健康手環，協助蒐集運動與生理數據。鼓勵長者走動健身的「迴向所愛APP」、「保庇燈」及「開心菜園」等創意活動，學生從中實際應用跨域知識，解決社區問題，並具備專業實作能力及整合視野，也善盡大學社會責任！