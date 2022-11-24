儘管從未在世界盃上戰勝歐洲球隊，但團結一致的日本打破外界對他們的質疑，逆轉擊敗德國搶下小組賽首場勝利，讓許多球迷始料未及，不過曾效力多支英超球隊的退役好手索頓（Chris Sutton），卻逆風預測日本以2比1取勝，結果還真如他所願，令外界感到相當不可思議，對於24日眾所矚目的韓國交手烏拉圭之戰，索頓也給出自己預測，他認為2隊將以1比1和局坐收。

BBC（英國廣播公司）整理出索頓所有小組賽預測解結果，發現在目前12場比賽中，索頓竟然成功預測其中9場賽事，命中率高達7成5，甚至還有3場正確比數相吻合。

除了美國1比1威爾斯（索頓預測2比1）、阿根廷1比2沙烏地阿拉伯（索頓預測3比0）、丹麥0比0突尼西亞（索頓預測1比0）外，在賽果方面索頓全數預測成功，甚至塞內加爾0比2荷蘭、墨西哥0比0波蘭以及德國1比2德國這3場組合，索頓都能精準命中正確比數。

至於全亞洲最關心的韓國碰頭烏拉圭之戰，「太極虎」肩負著亞洲球隊在本屆世界盃的連勝任務，索頓預測2隊最終以1比1握手言和，並解釋「H組是最詭譎多變的一個小組，我已經多次改變哪2支球隊能晉級淘汰賽的想法，由於烏拉圭雙前鋒卡瓦尼（Edinson Cavani）及蘇亞雷斯（Luis Suarez）已經老化，對他們來說是不利的局面，儘管韓國將球留在腳下的能力不錯，但鋒線上缺乏人才也讓他們難以突破，尤其是孫興慜本季狀態不佳，又碰上臉部骨折的狀況。」