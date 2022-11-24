在選戰最後時刻，所有候選人都希望能獲得母雞或大咖加持，日前無黨籍新北市議員候選人李婉鈺獲新北市長侯友宜公開表態支持，因此被視為藍營友軍，此事也被民進黨新北市議員戴瑋姍解讀為侯、李聯手夾殺，不過侯友宜則是回應，只要願意為新北市做事，希望大家團結在一起好好做事。

對於李婉鈺獲得侯友宜公開力挺一事，在板橋區要尋求連任的民進黨新北市議員戴瑋姍發出文宣，表示這是侯友宜跟李婉鈺要聯手夾殺她；昨天深夜李婉鈺也在群組回應，呼籲對方不要再把她當「李維拉」，每次選舉就把自己拉出來救場，不認同對方的「夾殺說」。

侯友宜下午接受媒體聯訪時也被問及此事，他簡單回應，表示自己還是相同一句話，只要大家願意參與公共事務，只要有正向積極願意為新北市做事的心，他都希望大家能夠團結在一起好好做事。

至於公開支持李婉鈺，是否希望明年議會能多一點無黨籍議員當友軍？侯友宜表示，只要大家有共同的理念，願意為新北市付出，有心有力相信大家團結在一起為這塊土地多做事，大家都可以團結在一起好好做事。