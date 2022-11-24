明天就是選前之夜，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，這次選舉成敗的關鍵在於投票率 ，因為對手冷處理，但我們非常團結、士氣高昂，氣勢愈來愈好，呼籲市民踴躍出來投票，也邀請大家參加他明天的選前之夜，會呈現新北大翻新、市民大翻身的訴求。

對於外界認為參選已達成黨部賦予使命，林佳龍說，一切還未知，要等選票開出來，我們要出破百萬票，要新北大翻新，最後目標是勝選。不過過程中連帶讓社會更認識他與侯友宜。

林佳龍表示，侯友宜過去從未被檢驗過，經歷與他的交鋒與攻防，彼此都接受檢驗這就是民主的可貴，呈現他在民主治理還有人格上問題，雖然他都不回應冷處理，都講說好好做事依法辦理，但透過非常多的交鋒，看到他沒有大格局 翻轉軸線與新的市政願景。

林佳龍提及，所以他指新北建設四大皆空，他就只能提出小型工程款建設，但他講的國際都市應該具備的硬體建設跟軟實力。而在個人特質上，侯是威權統治的一方，我是民主改革的一方，他這次參選就是希望贏得勝選，讓17年沒有政黨輪替的新北市可以換人換黨做看看，新北大翻新、市民大翻身。