台東中興二加油站公廁獲環保署評比為縣市政府優良公廁。（蔡旻妤攝）

環保署全台首屆「我家的公廁超級讚–全國績優公廁評比活動」結果出爐，台東池上鄉大坡池風景區北側公廁及台灣糖業中興二加油站公廁分別榮獲南區特優及縣市政府優良公廁，其中2012年啟用迄今的台糖公廁不僅乾淨到發亮，進入還得脫鞋，網友喻為「乾淨到可以躺下的公廁」。

「入內（廁所）請脫鞋！」位於台東臨海路的台糖中興二加油站，男、女廁所門口分別放置2雙拖鞋，民眾得脫鞋、換穿拖鞋才能如廁。台糖加油站公廁號稱無味、無塵，2012年就曾獲評特優公廁，可能是全台唯一要脫鞋的公廁。

員工表示，起初民眾都抱怨很麻煩，但如廁後便開心表示「廁所怎能乾淨到連1滴水漬都沒有？難怪要換穿拖鞋！」也有客人加油後，一定得去上個廁所，還有人在廁所門口拍照，說要發文讓朋友看看脫鞋公廁在台東。

清潔人員表示，打掃1間廁所要花2個小時，也曾有客人不相信「無塵」，拿衛生紙擦拭最容易有灰塵的門窗平台，結果衛生紙還是白的，豎起大拇指說「乾淨到無可挑剔」，也人形容「乾淨到可以在地板上躺平睡覺」。

台東池上鄉大坡池風景區公廁獲環保署評比為南區特優公廁。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

環保署評比共分為加油站、交通場站、超商及觀光遊憩等4大類分別競爭，由各縣市環保局及私人公廁管理單位主動薦舉參賽，再由環保署特聘請專家學者到現場進行為期1個月實地考評，除基本環境乾淨程度項目外，也納入友善設計、省水節能、企業社會責任、多元友善等永續環保項目。

台東縣環保局從觀光遊憩類推薦池上鄉大坡池風景區公廁，以及加油站類的台糖中興二加油站公廁兩處接受環保署評比，台東 2處公廁從全台300多處公廁脫穎而出，分別獲得「觀光遊憩類-地方政府受補助修繕-南區特優」及「縣市政府優良公廁管理推薦」。