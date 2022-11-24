民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日公布新住民政見。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日公布新住民政見。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎24日公布新住民政見。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

徐定禎24日發表新住民政見，貼心製作泰國、印尼及越南語言催票文宣圖卡，讓新住民朋友輕易了解政見訴求，用行動落實友善宜居新苗栗。徐定禎誓言協助新住民加速融入苗栗生活，承諾當選後將投入資源，提供新住民就業諮詢、法律諮詢等新住民友善服務，打造友善宜居新苗栗，全力爭取新住民族群支持。

徐定禎表示，苗栗有大約1萬5千名新住民，來到異鄉除了適應新的家庭生活，還有語言隔閡、風土文化、生活步調以及職場環境等，對於新住民朋友來說都是很大的考驗，因此政府有必要投入資源，協助打造更友善的新住民環境，幫助新住民朋友更快速的適應苗栗生活。

徐定禎指出，這次參選政見中的10大承諾之1「最友善」，就是要投入縣府資源關懷新住民的求職與就業環境，並且打造新住民法律諮詢平台，協助新住民朋友跨越語言和文化差異，解決在苗栗生活所遇到的日常大小事。

徐定禎也說，苗栗是一個文化大縣，客家、閩南、東南亞甚至西方文化共同構成了多元包容的苗栗縣。未來當選縣長，也會促進多元文化間的交流，讓各個族群間相互理解，讓苗栗成為最友善新住民的城市。

徐定禎強調，不管來自哪裡，現在我們都是苗栗人，而每個苗栗人都肩負讓苗栗變得更好的使命，距離投票日只剩兩天，希望大家堅定信心，集中選票支持徐定禎，讓徐定禎為新住民朋友打造友善宜居新苗栗！